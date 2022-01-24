Google Pixel Watch выйдут 26 мая

Многие пользователи задаются вопросом о том, какие часы купить на замену Apple Watch в случае, если смартфон работает на операционной системе Android. Но это может быть и не такая уж проблема, потому что долгожданные часы Google Pixel Watch должны выйти где-то в 2022 году. Ранее в этом году мы показывали вам рендеры круглого дизайна часов, а в прошлом месяце опубликовали несколько маркетинговых слайдов устройства. Первоначально информатор Джон Проссер сказал, что часы будут представлены одновременно с линейкой Pixel 6, но этого не произошло. Затем он сказал, что Google перенес дату на текущий квартал этого года, который заканчивается в конце марта. Теперь Проссер снова изменил дату и говорит, что Google официально представит Pixel Watch в четверг, 26 мая, добавив, что это наиболее точная дата официального релиза. Впрочем, хотя о спецификациях часов известно немного, маркетинговые изображения и рендеры демонстрируют круглый дисплей с 2,5D-стеклом и не слишком большие лицевые панели.

На правой стороне часов есть заводная аппаратная головка, вероятно, для управления функциями гаджета. Хотя мы не можем определить, какие функции, связанные со здоровьем, будут реализованы в умных часах, на одном из рендеров показан циферблат с показаниями сердечного ритма, показанными большими числами. Экран красочный и, похоже, использует дизайн Android 12 Material You, который включает яркие пастельные оттенки. Эффект на смартфоне с 6,4-дюймовым или 6,7-дюймовым дисплеем — это одно, а эффект на умных часах гораздо меньшего размера — другое, и циферблат становится ярче.