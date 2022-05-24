Google Pixel Watch выпустят в трёх версиях

Появилось еще несколько подробностей о грядущих Pixel Watch. Сообщается, что часы поставляются с Exynos 9110 (10-нанометровый чипсет 2018 года), но предполагается, что они будут иметь сопроцессор для энергоэффективной работы в режиме ожидания. Этот сопроцессор был идентифицирован журналистом Максом Вайнбахом как Cortex-M33. Потребляемая мощность M33 измеряется в микроваттах, поэтому он должен работать долгое время от батареи емкостью 300 мАч. Помимо сопроцессора, Exynos 9110 будет иметь до 1,5 ГБ оперативной памяти (это много для часов) и 32 ГБ встроенной памяти. Еще одно интересное замечание заключается в том, что носимые устройства Pixel будут оснащены линейным двигателем для тактильной обратной связи, который должен обеспечивать лучшую вибрацию, чем часы с типичными вибрационными двигателями.

На данный момент в FCC были замечены три версии Pixel Watch. У одной модели есть только подключение Wi-Fi и Bluetooth (GQF4C), у двух других есть LTE (GBZ4S и GWT9R). GBZ4S поддерживает только три диапазона — 5, 7 и 26, тогда как GWT9R поддерживает десять диапазонов: 2, 4, 5, 12, 13, 17, 25, 26, 66 и 71. Зарядная шайба для часов будет иметь разъем USB-C, что позволит использовать то же зарядное устройство, что и смартфоны Pixel (которые поставляются с кабелями USB C). Сотрудники компании Google уже официально подтвердил, что умные часы Pixel Watch появятся этой осенью (они будут запущены вместе с дуэтом смартфонов Pixel 7). Стоимость пока что под вопросом.
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