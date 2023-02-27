Google Pixel перезагружается при просмотре видео

Довольно часто от пользователей можно услышать мнение о том, что они не покупают доступные смартфоны или устройства среднего класса по той причине, что они недостаточно качественные и надёжные, а им хотелось бы получить более внушительную производительность и уверенность в завтрашнем дне. Проблема только в том, что у флагманов тоже никакой надёжности нет — вчера появилась информация о том, что флагманский смартфон Google Pixel перезагружается просто при просмотре видео на YouTube. Это достаточно странное, потому что пользователи ранее сообщали, что ничего подобного со смартфоном не происходило, но были другие проблемы, которые пришлось решать в течение довольно продолжительного времени. Вероятно, в этот раз проблема тоже софтверная.

И мы понимаем, что производитель в ближайшем будущем выпустит патч, который исправил данную проблему и позволит с полным комфортом пользоваться устройством далее, но это, безусловно, не очень приятный момент. Всё же когда покупаешь флагман, то хочется получить максимальное качество продукции, ведь за это приходится платить немало денег. Проблема лишь в том, что в последнее время покупка флагмана вовсе не гарантирует высокую надёжность или производительность, потому что качество с каждым годом всё падает и падает. И дело не только в Google Pixel и компании Google, но и других производителях, которые выпускают достаточно посредственные устройства из года в год, продавая их за баснословные деньги.
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