Google Pixel занимает 1,8% рынка

Аналитики мобильного рынка накинулись на мобильный телефон Google Pixel и вообще всю линейку. Дело в том, что после обвинения в поломанном микрофоне, о котором компания знала, но смартфон в продажу выпустила, продажи гаджетов упали еще сильнее и теперь каждый хочет оторвать кусок от этой новости. Собственно, на данный момент продажи смартфона и правда ужасные - долю Google Pixel на рынке сравнивают с каплей в море. Учитывая, что создание, разработка и выпуск смартфона являются очень дорогими, производитель явно планировал деньги отбить. Вот только пока такой возможности у него нет и есть большое сомнение, что в будущем кто-то станет их покупать. На данный момент доля смартфонов на рынке США составляет всего 1,8%, это очень мало для такой компании, которая явно надеялась на более привлекательные цифры.