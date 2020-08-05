Google Play Music закроется в октябре

Компания Google объявила, что закрывает приложение Google Play Music, и заменит его сервисом YouTube Music.

С момента запуска YouTube Music в 2018 году, Google Play Music больше не находилась в активном развитии. Компания постепенно добавляла новые функции в YouTube Music, чтобы пользователи постепенно мигрировали из Play Music. А совсем недавно в YouTube Music появилась функция для переноса данных: песен, альбомов и списков воспроизведения.

Цель компаний состояла в том, чтобы заставить людей полностью перейти на YouTube Music. Google объявила что заключительный этап отключения Play Music пройдет довольно быстро. Начиная с сентября в Новой Зеландии и Южной Африке и октября во всем остальном мире, пользователи больше не смогут использовать Play Music. Это означает, что никто не сможет вести потоковую передачу из приложения или вообще использовать его.