Google Stadia появится на смарт-телевизорах LG

Компания LG объявила, что облачные игры Google Stadia теперь доступны на их телевизорах LG Smart TV, они будут доступны на последних устройствах, работающих под управлением webOS 5.0 и webOS 6.0. LG заявила, что сервис облачных игр Google будет доступен в 22 странах мира.

В магазине Stadia представлено более 200 популярных игр, таких как Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Assassin's Creed: Valhalla, Hitman 3, Baldur's Gate 3, а также доступ к постоянно растущему списку бесплатных игр и демоверсий, в которые можно играть только с помощью совместимого контроллера, загрузка не требуется. Благодаря поддержке Stadia графики до 4K HDR и игрового процесса со скоростью 60 кадров в секунду, а также иммерсивного объемного звука 5.1, телевизоры LG Smart TV являются идеальным выбором для тех, кто ищет продвинутые игровые возможности без необходимости покупать отдельную консоль или дорогой игровой ПК.
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