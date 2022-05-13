Google анонсирует TWS-наушники Pixel Buds Pro

На мероприятии I/O 2022 компания Google анонсировала наушники TWS под названием Pixel buds Pro.

Новые Pixel Buds Pro будут работать 11 часов без подзарядки и 7 часов с отключенным шумоподавлением. Эти наушники сочетаются со специальным звуковым чипом от Google, а также с микрофонами для обеспечения чистого звука и хорошего шумоподавления.

Кроме того, в этом году Google выпустит обновление для Pixel Buds Pro, которое позволит наушникам использовать пространственный звук для полного погружения. Предварительный заказ наушников Google Pixel Buds Pro стартует 21 июля. Цена устройства будет начинаться от 199 долларов в четырех цветовых вариантах.