Google готовит бюджетный Pixel

В сети появилась довольно интересная информация о том, что смартфон Pixel от компании Google может в этом году получить бюджетный вариант. Пока что это лишь слух, но вполне логичный — на рынке флагманов у Google явно все получилось не так хорошо, как планировали боссы компании. На рынке же бюджетных продуктов, если получится сделать действительно доступный вариант, у компании будет реальная возможность привлечь аудиторию за счет постоянных обновлений ОС и прочих мелких бонусов. Не могу сказать, что это топовое решение от компании, но лучше попытаться достичь успеха на бюджетном рынке, чем вновь проиграть флагман и потом отказаться от мобильных телефонов вообще. Пока что у производителя никак не получается делать хорошо, смартфоны то без ОС продаются, то экран там выгорает, то еще что-то. Вообщем, не очень круто.