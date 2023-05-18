Google готовит к релизу Pixel 8 Pro с датчиком температуры

Исходя из информации, полученной изданием 91Mobiles, смартфон Pixel 8 Pro будет иметь датчик температуры на задней панели, прямо под светодиодной вспышкой, и он будет работать как термометр. Это означает, что вы сможете использовать этот датчик для измерения своей температуры тела без специальной аппаратуры. Источник издания даже предоставил видео, демонстрирующее работу этого датчика, и видео выглядит официальным, но мы не будем его использовать, потому что, вероятно, оно получено не совсем честным путём. При этом не совсем ясно, почему Google решила разместить такой датчик на задней панели, когда вполне могла использовать фронтальную панель — так было бы гораздо удобнее.

Но на этом интересные новости не заканчиваются, потому что источник сообщает, что помимо измерения температуры тела датчик также сможет измерять температуру объектов, что звучит интересно, но, конечно, ещё предстоит подождать и посмотреть, как это будет работать на практике. Остальные характеристики смартфона не очень интересные — здесь будет использоваться новый процессор Tensor G3, а также датчик ISOCELL GN2 от Samsung. Вероятно, в определённом смысле данная функция была бы полезна года два назад, когда коронавирус был основной проблемой человечества, но сейчас пандемия пошла на спад и необходимости в такой системе измерения температуры уже просто нет. Но будем изучать этот вопрос, чтобы в конечном итоге собрать полную картинку перед официальной презентацией.