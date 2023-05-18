Google готовит к релизу Pixel 8 Pro с датчиком температуры

Но на этом интересные новости не заканчиваются, потому что источник сообщает, что помимо измерения температуры тела датчик также сможет измерять температуру объектов, что звучит интересно, но, конечно, ещё предстоит подождать и посмотреть, как это будет работать на практике. Остальные характеристики смартфона не очень интересные — здесь будет использоваться новый процессор Tensor G3, а также датчик ISOCELL GN2 от Samsung. Вероятно, в определённом смысле данная функция была бы полезна года два назад, когда коронавирус был основной проблемой человечества, но сейчас пандемия пошла на спад и необходимости в такой системе измерения температуры уже просто нет. Но будем изучать этот вопрос, чтобы в конечном итоге собрать полную картинку перед официальной презентацией.