Google готовит к релизу Pixel Watch 3 с UWB

Сегодня появилась новая информация о том, что компания Google планирует добавить больше интересных функций в свои умные часы нового поколения Pixel Watch 3 — речь идёт о модуле UWB, который можно будет использовать в десятках различных направлений. На текущий момент стандарт UWB распространён в цифровых ключах от автомобилей, улучшенном управлении умным домом и умных замках для дверей в жилое помещение. Это означает, что грядущие умные часы Google могут стать намного более умными, чем на текущий момент, потому что вам буквально больше не нужно будет использовать обычные ключи от квартиры, дома или автомобиля. Правда, стоит понимать, что не все автомобили поддерживают данную инновацию, плюс для использования такого рода ключей нужно модернизировать все замки в доме, а это дорогое удовольствие.

Кроме того, инсайдеры уверенно заявляют о том, что новые умные часы Pixel Watch 3 будут доступны в большем размере 45 мм, что на самом деле огромная победа. Дело в том, что не всем нравятся маленькие часы, а большой размер позволит производителю расширить аудиторию потенциальных покупателей. Впрочем, гадать нам придётся ещё достаточно долго, потому что часы Pixel Watch 3 должны дебютировать лишь в октябре этого года. За это время компания может многократно пересмотреть свой подход к разработке умных гаджетов, отменить какие-то нововведения или наоборот решить улучшить определённые решения. Но это интересный гаджет в любом случае, потому что фишек у него предостаточно.
Samsung интегрирует ИИ в умные часы и не только…
Серия смартфонов Galaxy S24 стала первой линейкой компании Samsung, запущенной с Galaxy AI на борту — эта…
Представлены часы Garmin Forerunner 165…
Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Forerunner 165 и Forerunner 165 Music, которые…
Представлены умные часы Xiaomi Watch 2 …
Компания Xiaomi представила в рамках выставки MWC 2024 умные часы Xiaomi Watch 2, которые будут стоить на…
Часы Black Shark S1 Pro оценили в 77 евро …
Принадлежащий Xiaomi бренд Black Shark представил на международном рынке умные часы Black Shark S1 Pro и …
Представлены смарт-часы Moto Watch 40 …
Компания Motorola пополнила ассортимент умных часов моделью Moto Watch 40, которая оценена в 65 долларов.…
Часы Oppo Watch X оценили в 295 долларов …
Компания Oppo пополнила ассортимент умных часов моделью Oppo Watch X, которая работают под управлением We…
Новая версия Xiaomi Watch S3 появилась в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в продажу новую версию умных часов Watch S3, которая называется eSIM Olive Gree…
Часы Oppo Watch X готовы к выходу …
Компания Oppo объявила, что уже 29 февраля в Малайзии будут представлены флагманские смарт-часы Oppo Watc…
Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 MaxУмные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max
Умные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GTУмные часы с функцией подсчета калорий. Обзор HUAWEI WATCH 4 GT
Обзор Zordai OD2. Умные часы для мужчинОбзор Zordai OD2. Умные часы для мужчин
Обзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIMОбзор HUAWEI WATCH 4 Pro. Брутальные умные часы с eSIM
Умные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto VerticalУмные часы с автономной навигацией и солнечной зарядкой. Обзор Suunto Vertical
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor