Google готовит к релизу Pixel Watch 3 с UWB

Сегодня появилась новая информация о том, что компания Google планирует добавить больше интересных функций в свои умные часы нового поколения Pixel Watch 3 — речь идёт о модуле UWB, который можно будет использовать в десятках различных направлений. На текущий момент стандарт UWB распространён в цифровых ключах от автомобилей, улучшенном управлении умным домом и умных замках для дверей в жилое помещение. Это означает, что грядущие умные часы Google могут стать намного более умными, чем на текущий момент, потому что вам буквально больше не нужно будет использовать обычные ключи от квартиры, дома или автомобиля. Правда, стоит понимать, что не все автомобили поддерживают данную инновацию, плюс для использования такого рода ключей нужно модернизировать все замки в доме, а это дорогое удовольствие.

Кроме того, инсайдеры уверенно заявляют о том, что новые умные часы Pixel Watch 3 будут доступны в большем размере 45 мм, что на самом деле огромная победа. Дело в том, что не всем нравятся маленькие часы, а большой размер позволит производителю расширить аудиторию потенциальных покупателей. Впрочем, гадать нам придётся ещё достаточно долго, потому что часы Pixel Watch 3 должны дебютировать лишь в октябре этого года. За это время компания может многократно пересмотреть свой подход к разработке умных гаджетов, отменить какие-то нововведения или наоборот решить улучшить определённые решения. Но это интересный гаджет в любом случае, потому что фишек у него предостаточно.