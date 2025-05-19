Google готовит к релизу десктопный режим работы

Режим активируется при подключении смартфона к внешнему дисплею через USB Type-C, но, как и у Samsung и Motorola, возможна поддержка беспроводного подключения — хотя пока подтверждений этому нет. Ожидается, что функция не будет готова к релизу Android 16, но в Android 17, который выйдет вместе с новым поколением Pixel, она вполне может дебютировать. Предположительно, на старте режим будет доступен только на устройствах Pixel, а позже доберётся и до других Android-смартфонов. Если Google действительно реализует это решение на уровне самой ОС, это может стать важным шагом в сторону превращения Android-смартфонов в универсальные мобильные компьютеры. Вопрос в данном случае заключается лишь в поддержке периферийных устройств, ведь не всё работает по беспроводу.