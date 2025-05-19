Google готовит к релизу десктопный режим работы

Согласно свежему отчёту, основанному на утечке исходного кода, Google готовит собственный режим десктопа — аналог Samsung DeX и Motorola Smart Connect. Первые упоминания об этой функции появились ещё в 2023 году, но теперь разработка, судя по всему, близка к завершению. Новая функция, проходящая под названием Android Desktop Mode, предлагает полноценный рабочий стол с многооконным интерфейсом, возможностью изменения размера окон, традиционной навигацией в стиле ПК и системой управления приложениями, похожей на то, что можно увидеть в Windows или Chrome OS. Кроме того, предусмотрен плавный переход между мобильным интерфейсом и настольным, в зависимости от подключённого экрана.

Режим активируется при подключении смартфона к внешнему дисплею через USB Type-C, но, как и у Samsung и Motorola, возможна поддержка беспроводного подключения — хотя пока подтверждений этому нет. Ожидается, что функция не будет готова к релизу Android 16, но в Android 17, который выйдет вместе с новым поколением Pixel, она вполне может дебютировать. Предположительно, на старте режим будет доступен только на устройствах Pixel, а позже доберётся и до других Android-смартфонов. Если Google действительно реализует это решение на уровне самой ОС, это может стать важным шагом в сторону превращения Android-смартфонов в универсальные мобильные компьютеры. Вопрос в данном случае заключается лишь в поддержке периферийных устройств, ведь не всё работает по беспроводу.
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