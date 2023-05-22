Google готовит новый складной смартфон в формате раскладушки

На данный момент на рынке есть два типа складных смартфонов — модели в форме книги, подобные недавно выпущенному Pixel Fold, и вариант в форме раскладушки, как Samsung Z Flip 4. И хотя Google совсем недавно анонсировала свой первый складной смартфон в первом варианте исполнения, в сети уже появился слух о том, что это не единственный складной гаджет компании — производитель уже работает над новинкой в более компактном корпусе. Известный инсайдер в своих социальных сетях заявил, что внутренний отдел Google обсуждает возможность выпуска версии Pixel Fold в форме раскладушки, чтобы занять нишу, которая сейчас полностью принадлежит компании Samsung. К сожалению, пока что нет никакой информации о характеристиках будущего смартфона, его названии или стоимости, но гаджет, вероятно, будет более доступным решением в конечном итоге.

При этом нужно понимать, что смартфон в любом случае не выйдет раньше следующего года, потому что производителю нужно как-то продавать свой складной смартфон нового поколения за 1800 долларов — конкуренция внутри компании никому не нужна. Вероятно, производитель будет использовать в компактном складном смартфоне тот же дизайн и ту же аппаратную составляющую, что и в текущем гаджете, только вместо огромного дисплея пользователи получат более компактный дисплей обычного смартфона в сложенном состоянии. Достаточно интересное решение, хотелось бы посмотреть на реализацию такого смартфона в конечном итоге и его цену.
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