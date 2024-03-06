Google готовит повышение цены для Pixel 8a

Если верить информации от достаточно надёжного источника, грядущий смартфон Pixel 8a от Google может быть значительно дороже, чем любой из предыдущих моделей из серии а, которая обычно была более доступной, чем оригинальные флагманы, и пользователи достаточно часто покупали именно это устройство. Например, в своё время смартфон Pixel 7a стоил от 500 долларов, но Pixel 8a, как сообщают немецкие ритейлеры, будет стоить 570 долларов, что существенно дороже того, что изначально ожидали потенциальные покупатели. Кроме того, стало известно, что на момент релиза будут доступны две версии — смартфон с 128 ГБ памяти и его более прокачанная версия на 256 ГБ. И, что самое удивительное, модель на 256 ГБ будет продаваться за 630 долларов, что практически уровень оригинального флагмана в базовой версии.

Кроме того, что тоже новость, Pixel 8a, по данным тех же немецких ритейлеров, будет доступен в четырёх цветах — Obsidian (чёрный), Porcelain (бежевый), Bay (голубой) и Mint (светло-зелёный). Но, к сожалению, не все цвета будут доступны для обеих версий смартфона — например, модель с 256 ГБ в настоящее время указана только в цвете Obsidian. Это тоже достаточно странное решение со стороны производителя, потому что пользователь и так платит за смартфон больше денег, но при этом у него нет возможности купить цвет, который ему больше нравится, что не сильно способствует росту продаж. Остаётся лишь надеяться, что к моменту релиза ситуация всё же поменяется.