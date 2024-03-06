Google готовит повышение цены для Pixel 8a

Если верить информации от достаточно надёжного источника, грядущий смартфон Pixel 8a от Google может быть значительно дороже, чем любой из предыдущих моделей из серии а, которая обычно была более доступной, чем оригинальные флагманы, и пользователи достаточно часто покупали именно это устройство. Например, в своё время смартфон Pixel 7a стоил от 500 долларов, но Pixel 8a, как сообщают немецкие ритейлеры, будет стоить 570 долларов, что существенно дороже того, что изначально ожидали потенциальные покупатели. Кроме того, стало известно, что на момент релиза будут доступны две версии — смартфон с 128 ГБ памяти и его более прокачанная версия на 256 ГБ. И, что самое удивительное, модель на 256 ГБ будет продаваться за 630 долларов, что практически уровень оригинального флагмана в базовой версии.

Кроме того, что тоже новость, Pixel 8a, по данным тех же немецких ритейлеров, будет доступен в четырёх цветах — Obsidian (чёрный), Porcelain (бежевый), Bay (голубой) и Mint (светло-зелёный). Но, к сожалению, не все цвета будут доступны для обеих версий смартфона — например, модель с 256 ГБ в настоящее время указана только в цвете Obsidian. Это тоже достаточно странное решение со стороны производителя, потому что пользователь и так платит за смартфон больше денег, но при этом у него нет возможности купить цвет, который ему больше нравится, что не сильно способствует росту продаж. Остаётся лишь надеяться, что к моменту релиза ситуация всё же поменяется.
OnePlus 12 оказался популярнее OnePlus 11…
Компания OnePlus отчиталась об успехах глобальной версии OnePlus 12, которая была представлена несколько …
Huawei продала 30 миллионов Mate 60 за полгода…
Релиз серии смартфонов Mate 60 можно назвать условным началом восстановления позиций компании Huawei на л…
Стала известна цена смартфона Samsung Galaxy A55…
Профильное издание WinFuture поделилось подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A55, который еще не был …
Смартфон Infinix Hot 40 получил 108-Мп камеру …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделями Hot 40 и Hot 40 Pro, цены на которые будут объ…
В сети появились рендеры Samsung Galaxy Z Flip6…
Буквально вчера в сети появились первые рендеры смартфона Galaxy Z Fold6, которые показали, что производи…
Samsung готовит апгрейд камеры в Galaxy S24 Ultra…
На протяжении достаточно длительного времени по сети ходила информация о том, что новые флагманы компании…
Redmi Note 13 оценили в 23 тысячи рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон Redmi Note 13, который оценен в 23, 25 и 28 тысяч рубле…
TECNO официально представила SPARK 20 Pro+…
Сегодня бренд TECNO официально анонсировал старт продаж смартфона SPARK 20 Pro+ — флагмана линейки и край…
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor