Google готовит собственные процессоры на 2025 год

Компании просто сложно коммуницировать из-за разницы во времени и прочих тонкостях удалённой работы двух команд специалистов, ведь разработка процессора — крайне сложный процесс. Эта история напоминает борьбу другой крупной компании в процессе разработки собственных чипов для VR и смешанной реальности, после чего компания заключила сделку с Qualcomm о использовании чипов Snapdragon XR. Тогда специалисты тоже сообщали, что компании сложно создавать процессор из-за множества технических трудностей. Соответственно, пока что компания вынуждена и дальше использовать процессоры от компании Samsung, чтобы через пару лет официально перейти на производство собственных решений. Правда, пока что это всё лишь на уровне слухов и не более того — официальной информации нет.