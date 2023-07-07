Google готовит собственные процессоры на 2025 год

Согласно данным информационного издания The Information, компания Google первоначально планировала заменить модифицированные чипы Samsung Exynos, которые используются в смартфонах Pixel, собственной разработкой к 2024 году. Однако по данным издания, Google перенесла запланированный срок выпуска смартфонов на собственных процессорах на 2025 год — производитель представит новый собственный процессор с кодовым названием «Лагуна». Бывший руководитель Google, который руководит отделом разработки процессоров, сообщил The Information, что задержка, по меньшей мере частично, вызвана проблемами с сотрудников и координацией разработки между американской и индийской командами.

Компании просто сложно коммуницировать из-за разницы во времени и прочих тонкостях удалённой работы двух команд специалистов, ведь разработка процессора — крайне сложный процесс. Эта история напоминает борьбу другой крупной компании в процессе разработки собственных чипов для VR и смешанной реальности, после чего компания заключила сделку с Qualcomm о использовании чипов Snapdragon XR. Тогда специалисты тоже сообщали, что компании сложно создавать процессор из-за множества технических трудностей. Соответственно, пока что компания вынуждена и дальше использовать процессоры от компании Samsung, чтобы через пару лет официально перейти на производство собственных решений. Правда, пока что это всё лишь на уровне слухов и не более того — официальной информации нет.
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