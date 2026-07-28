Google готовит важную функцию для Pixel Watch 5

Компания Google уже позволяет разблокировать смартфон Pixel с помощью умных часов Pixel Watch через функцию Watch Unlock, а теперь компания, похоже, готовит аналогичную возможность в обратном направлении. В последней версии приложения Connected Phone & Watch были обнаружены строки кода, указывающие на разработку функции Phone to Watch Unlock. Она позволит автоматически разблокировать Pixel Watch, если сопряжённый смартфон Pixel уже разблокирован. Судя по имеющейся информации, новая возможность будет доступна только владельцам устройств Pixel. После появления этой функции пользователям больше не придётся каждый раз вводить PIN-код или графический ключ на часах. Достаточно будет разблокировать смартфон, после чего доступ к Pixel Watch откроется автоматически.

Кроме того, Google может показывать уведомления с предложением включить новую функцию и сообщением о том, что разблокировка часов стала ещё удобнее. Перед использованием потребуется выполнить первоначальную настройку. Пользователю нужно будет один раз ввести PIN-код или графический ключ от часов на смартфоне, чтобы подтвердить доверенную связь между устройствами. Если позже владелец заменит часы на новые Pixel Watch, доверенное соединение автоматически перенесётся, и повторно проходить настройку не потребуется. Пока Google не раскрывает сроки запуска новой функции, однако анонс Pixel Watch 5 ожидается 12 августа. Вероятно, там эту функцию и представят.