Google готовит важную функцию для Pixel Watch 5

Компания Google уже позволяет разблокировать смартфон Pixel с помощью умных часов Pixel Watch через функцию Watch Unlock, а теперь компания, похоже, готовит аналогичную возможность в обратном направлении. В последней версии приложения Connected Phone & Watch были обнаружены строки кода, указывающие на разработку функции Phone to Watch Unlock. Она позволит автоматически разблокировать Pixel Watch, если сопряжённый смартфон Pixel уже разблокирован. Судя по имеющейся информации, новая возможность будет доступна только владельцам устройств Pixel. После появления этой функции пользователям больше не придётся каждый раз вводить PIN-код или графический ключ на часах. Достаточно будет разблокировать смартфон, после чего доступ к Pixel Watch откроется автоматически.

Кроме того, Google может показывать уведомления с предложением включить новую функцию и сообщением о том, что разблокировка часов стала ещё удобнее. Перед использованием потребуется выполнить первоначальную настройку. Пользователю нужно будет один раз ввести PIN-код или графический ключ от часов на смартфоне, чтобы подтвердить доверенную связь между устройствами. Если позже владелец заменит часы на новые Pixel Watch, доверенное соединение автоматически перенесётся, и повторно проходить настройку не потребуется. Пока Google не раскрывает сроки запуска новой функции, однако анонс Pixel Watch 5 ожидается 12 августа. Вероятно, там эту функцию и представят.
Xiaomi Smart Band 11 Active показали на рендерах …
Профильный ресурс WinFuture опубликовал пресс-изображения и подробности о характеристиках фитнес-браслета…
ASUS анонсировала умные часы VivoWatch 6 Plus…
Сегодня на выставке Computex 2026 компания ASUS официально представила новые умные часы под названием Viv…
Часы Casio G-Shock MR-G Frogman MRG-BF1000EB-1A оценили в $7…
Компания Casio пополнила ассортимент флагманских дайверских часов премиальной моделью G-Shock MR-G Frogma…
Умные часы всё же не получат съёмную батарею…
Ещё в 2022 году Европейский союз подготовил новое законодательство, которое обяжет производителей использ…
Часы Xiaomi Watch S5 оценили в 15 тысяч рублей …
Компания diHouse объявила о выпуске в России смарт-часов Xiaomi Watch S5 46 мм, которые были представлены…
Часы HONOR Watch 6 Plus получит яркий экран …
Компания HONOR раскрыла параметры умных часов Watch 6 Plus, которые будут представлены в Китае уже 25 мая…
Часы Casio G-Shock GM-2100LXB оценили в 200 долларов …
Компания Casio пополнила ассортимент часов G-Shock LUXE BLACK моделями GM-2100LXB-1A и GM-2100LXB-1A9. Но…
Часы Rogbid GeoX2 оценили в 90 долларов …
Компания Rogbid пополнила ассортимент смарт-часов моделью GeoX2, которая обойдется в 90 долларов. Новинка…
Обзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнесаОбзор Amazfit Cheetah 2 Pro. Премиальные умные часы для бега спорта и фитнеса
Обзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколенияОбзор SUUNTO Race 2. Улучшенные по всем параметрам часы для спорта нового поколения
Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?Обзор и тесты Amazfit Active Max. Заявка на лучшие часы с оффлайн картами?
Обзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизниОбзор SUUNTO Vertical 2. Совершенные часы с оффлайн- картами для экстрима, спорта и активной жизни
Обзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом местеОбзор HUAWEI Watch GT Runner 2. Когда спорт на первом месте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor