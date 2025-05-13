Google интегрирует ИИ в Wear OS 6

После нескольких лет незначительных обновлений операционная система Wear OS 6 может стать огромным шагом вперёд. Дело в том, что в новой версии система получит не только более экономичное энергопотребление, но и заменит Google Assistant на Gemini — ИИ нового поколения. Кроме того, интерфейс будет полностью переработан в духе Material 3 Expressive с акцентом на круглый формат дисплеев. По словам компании Google, интеграция Gemini — это гораздо больше, чем просто замена Assistant. ИИ предложит более естественное взаимодействие на основе генеративных моделей, позволяя пользователю говорить свободно, без чётких формулировок. Кроме того, Gemini будет тесно интегрирован с другими приложениями. Например, вы сможете спросить о бронировании ресторана, и ассистент проверит вашу почту в Gmail для уточнения информации. Также Gemini сможет обрабатывать более сложные запросы и подводить итоги.

А вызвать ассистента можно будет через традиционное «Hey Google», кнопку или ярлык приложений. Естественно, Gemini будет требовать подключения к интернету — через Bluetooth со смартфоном, Wi-Fi или LTE непосредственно с часов. При этом команда рассматривает возможность добавить офлайн-режим, но о сроках пока не сообщает. Важно отметить, что Gemini не будет эксклюзивом Wear OS 6 — ИИ появится на любых устройствах с Wear OS, где уже доступен Google Assistant. Если же ваше устройство его не поддерживает — Gemini тоже не появится. Отличная новость для владельцев умных часов.
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