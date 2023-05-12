Google обновила 50 приложений для гибкого Pixel Fold

Теперь, когда Google выпустил свой первый гибкий смартфон Pixel Fold и планшет Pixel Tablet, можно с уверенностью сказать, что в ближайшие месяцы компания будет активно рекламировать удобный для работы с этими устройствами софт. Дело в том, что компания Google решила обновить более пятидесяти собственных приложений с новым пользовательским интерфейсом, поддерживающим планшеты и гибкие смартфоны. Конечно, можно считать, что Google обновила эти приложения только потому, что Pixel Fold и Pixel Tablet теперь официально представлены, но, честно говоря, это хорошие новости для всех пользователей Android-гаджетов, которые пользуются устройствами с большим экраном.

Соответственно, если вы используете планшет или гибкий смартфон от другой компании, а не от Google, вы также можете воспользоваться преимуществами обновлённого интерфейса фирменных приложений поискового гиганта. Стоит отметить, что хотя обновление постепенно распространяется на все приложения Google, возможно, вы не получите его сразу же. Как и другим разработчикам, Google потребуется время, прежде чем приложения с новым пользовательским интерфейсом станут доступными для всех поддерживаемых устройств — таких гаджетов сотни миллионов. Но, в любом случае, это явно шаг в правильном направлении. Инсайдеры также считают, что и другие разработчики последуют примеру Google и выпустят обновления, которые реализуют улучшенный пользовательский интерфейс для больших экранов.