Google обновила систему защиты Android-смартфонов

Сегодня компания Google запустила новые функции безопасности для защиты пользователей Android от телефонного мошенничества. Например, теперь система автоматически блокирует возможность устанавливать приложение из браузера, мессенджера или другого сервиса, если пользователь находится в телефонном разговоре с незнакомым абонентом. Кроме того, Google ограничивает возможность предоставлять приложениям доступ к функциям доступности во время разговора по телефону. Это предотвратит ситуацию, когда мошенники просят разрешить доступ к управлению устройством для кражи личных данных. При попытке изменить эти настройки во время вызова появится предупреждение («Эта настройка заблокирована для защиты вашего устройства»), а также сообщение о том, что мошенники могут пытаться получить контроль над устройством.

Ещё Google тестирует функцию, которая будет предупреждать пользователей при попытке открыть банковское приложение во время звонка с демонстрацией экрана. Это направлено на борьбу против мошенничества с демонстрацией экрана, когда злоумышленники, выдавая себя за представителей банков или госорганов, уговаривают жертву совершить переводы или другие опасные действия. Если пользователь попытается открыть банковское приложение, находясь на звонке с демонстрацией экрана незнакомому контакту, появится всплывающее предупреждение о возможном мошенничестве с кнопкой завершения вызова. Крайне полезная штука.
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