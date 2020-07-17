Google обновила свою клавиатуру

Компания Google в один прекрасный момент решила выйти на рынок софта и показать пользователям действительно лучшую клавиатуру для сенсорного смартфона. Ею стала GBoard, которая по сей день пользуется невероятной популярностью и привлекает миллионы пользователей по всему миру. И теперь компания Google решила немного улучшить свое изобретение, добавив клавиатуре дополнительный ряд эмоджи над основными клавишами. Это нужно, так как пользователи в современном мире уже не могут общаться без использования стикеров, особенно если учитывать быстрые ответы. И теперь у вас будет возможность моментально ответить на какое-то сообщение, что очень даже приятно и полезно. Правда, не все пользуются GBoard, что неудивительно.