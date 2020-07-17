Google обновила свою клавиатуру

Компания Google в один прекрасный момент решила выйти на рынок софта и показать пользователям действительно лучшую клавиатуру для сенсорного смартфона. Ею стала GBoard, которая по сей день пользуется невероятной популярностью и привлекает миллионы пользователей по всему миру. И теперь компания Google решила немного улучшить свое изобретение, добавив клавиатуре дополнительный ряд эмоджи над основными клавишами. Это нужно, так как пользователи в современном мире уже не могут общаться без использования стикеров, особенно если учитывать быстрые ответы. И теперь у вас будет возможность моментально ответить на какое-то сообщение, что очень даже приятно и полезно. Правда, не все пользуются GBoard, что неудивительно.

Комментарии и отзывы Google
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Предварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучшеПредварительный обзор HTC Wildfire R70. Неплохо, но можно и лучше
Новости:
Samsung Galaxy Tab S7 будет работать на процессоре Snapdragon 865

Все больше и больше становится известно о новом устройстве компании Samsung Galaxy Tab S7. Ожидается, что...
Смартфон Nubia Red Magic 5G оценен в 60 тысяч рублей

Компания «Мерлион» объявила о старте российских продаж игрового смартфона Nubia Red Magic 5G, который был...
Смартфон Redmi Note 8 Pro снова подешевел в Китае

Компания Xiaomi снова снизила китайские цены на смартфон Redmi Note 8 Pro, который все еще остается попул...
Обзор Ghost of Thushima. Самурай с душой ассасинаОбзор Ghost of Thushima. Самурай с душой ассасина
Обзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегреваОбзор Prestigio RoadRunner 425. Видеорегистратор с защитой от перегрева
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителяОбзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя
Лучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum CleanerЛучшие роботы-пылесосы. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Apple зарегистрировала девять iPhone...
Apple зарегистрировала девять iPhoneНа просторах интернета появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple вроде как зарег...
Silicon Power анонсировала самый тонкий ...
Silicon Power анонсировала самый тонкий Silicon Power анонсировала самый тонкий внешний SSD-накопитель PC60. Он легко помещается в ладони или в к...
Обновление для Star Wars Jedi: Fallen Or...
Обновление для Star Wars Jedi: Fallen OrИгрокам компьютерной игры Star Wars Jedi: Fallen Order стал доступен новый патч. Обновление доступно на в...
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для дома...
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для дома3D-принтеры из узкой ниши за короткое время выросли до массового продукта, сделав такой формат печати дос...
MSI представила игровой монитор линейки ...
MSI представила игровой монитор линейки MSI Optix PAG272QR2 предлагает фантастические характеристики. 27 дюймовый дисплей с разрешением 1440p и ч...
Представлены характеристики материнской ...
Представлены характеристики материнской Gigabyte Aorus Z490 Xtreme имеет минималистский дизайн и широкий набор функций для разгона. Плата имеет E...
Представлены колонки Anker Soundcore Rav...
Представлены колонки Anker Soundcore RavАкустические системы Soundcore Rave и Rave Mini — это шедевр дизайнерской мысли. Их формы напоминают косм...
Каталог бесплатных приложений для Androi...
Каталог бесплатных приложений для AndroiОперационная система Android используется на большинстве выпускаемых смартфонов. Также широкое распростра...
Новая компактная игровая клавиатура Logi...
Новая компактная игровая клавиатура LogiКомпания Logitech анонсировала игровую клавиатуру "G915 TKL", которая должна появится в продаже в июне с ...
Владельцы Chromebook получат DOOM и DOOM...
Владельцы Chromebook получат DOOM и DOOMВладельцы ноутбуков Chromebook теперь смогу официально и совершенно бесплатно загрузить игры DOOM и DOOM ...
MSI выпустила материнскую плату mini-ITX...
MSI выпустила материнскую плату mini-ITXМатеринская плата MSI MEG Z490I Unify представлена форм-факторе mini-ITX. Плата выполнена в черном дизайн...
Redmi Note 9 Pro попал на рендеры...
Redmi Note 9 Pro попал на рендерыНа просторах интернета появилась информация о смартфоне Redmi Note 9 Pro, который инсайдеры официально сл...
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулерОбзор be quiet! Pure Rock 2 (BK007). Тихий и эффективный кулер
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 ProОбзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor