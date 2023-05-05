Google официально представила Pixel Fold

Слухи, которые месяцами публиковали всевозможные инсайдеры, оказались правдой — на следующей неделе компания Google действительно представит свой первый складной телефон Pixel Fold в рамках мероприятия Google I/O 2023. К сожалению, Google пока что не раскрыла никаких спецификаций нового устройства, но краткое видео-тезер демонстрирует полноразмерный внешний дисплей на смартфоне, который открывается так же, как у устройств Galaxy Z Fold от Samsung. Система камер на задней панели похожа на другие устройства Pixel, но не так выделяется, как в современных смартфона, где камера может прямо выпирать за пределы корпуса. Стоит напомнить, что издание CNBC сообщило в апреле текущего года, что Pixel Fold будет 5,8-дюймовым смартфоном, который раскладывается в 7,6-дюймовый планшет.

Он, предположительно, будет оснащён процессором Google Tensor G2, весить 282 грамма и иметь самый прочный шарнир на складных устройствах, и будет продаваться по цене свыше 1700 долларов. Учитывая, что последний складной смартфон Samsung Z Fold 4 был запущен по цене 1799 долларов, это вполне нормальная ситуация. При этом хотелось бы уточнить, что мы ожидали выпуска складного смартфона Google ещё в прошлом году, но тогда производитель почему-то отказался от запуска устройства на целый год. С другой стороны, компания Google сосредоточилась на обучении разработчиков Android-платформы, чтобы показать и рассказать, как сделать свои приложения работающими на складных устройствах и больших экранах.