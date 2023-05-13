Google ограничила Pixel 7a всего 3 годами апдейтов

Смартфон Pixel 7a наконец-то поступил в продажу (правда, далеко не во всех регионах мира), и, честно говоря, это отличный смартфон, если вы ищете что-то недорогое, но с отличной камерой и самой свежей версией Android. Как и в случае со всеми предыдущими смартфонами, производитель делает акцент на доступность при флагманском железе, но есть одна очень важная тонкость. Дело в том, что Pixel 7a будет получать обновления операционной системы Android только 3 года — речь идёт о главных обновлениях операционной системы, тогда как патчи безопасности будут выходить гораздо дольше, примерно пять лет. Здесь хотелось бы отметить, что некоторые компании, например, Samsung, предлагают до 4 лет обновлений Android для всех своих устройств, даже для тех, которые продаются заметно дешевле нового гаджета компании Google.

И это значит, что если вы только что приобрели свежий смартфон линейки Pixel, его будут поддерживать апдейтами примерно до Android 17 (если Google будет выпускать апдейты ОС раз в год), тогда как Galaxy A54 потенциально получит Android 18, хотя он стоит дешевле. Возможно, это не так важно для людей, которые обновляют свои смартфоны каждый год. Однако, учитывая, что устройства среднего уровня обычно служат намного дольше, поскольку их покупают люди с ограниченным бюджетом и они хотят получить от гаджета максимум перед тем, как перейти на что-то новое. На фоне этого заявление о том, что все современные модели Samsung имеют гарантированных четыре года обновлений Android, кажется приличным бонусом.
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