Google отказалась от релиза Pixel 8a

Если верить инсайдерам, совсем скоро мы увидим официальную презентацию смартфона Pixel 7a, который покажут через девять дней на Google I/O 2023. Но теперь крупные поставщики секретной информации говорят о том, что это, возможно, будет последний раз, когда мы увидим доступный по цене смартфон Pixel от Google, так как цены на базовую модель и модель серии «а» медленно сближаются, и это в конечном итоге приведёт к тому, что производителю будет невыгодно выпускать два устройства, а значит, Pixel 8a уже не появится. Этой информацией поделился известный инсайдер Yogesh Brar, который предполагает, что Pixel 7a может стать последним устройством в серии «а». Данный аргумент имеет смысл, так как мы наблюдаем тенденцию увеличения цен на эти устройства, а также повышения их мощности, так что уже сейчас разницы между базовой версией и бюджетным вариантом практически нет.

Напомним, что компания Google выпускает устройства серии «а» с 2019 года, и в большинстве случаев эти устройства имели смысл, так как они предлагали такое же отличное пользовательское взаимодействие, но по более низкой цене и с более простыми характеристиками, но это изменилось с Pixel 5 и Pixel 5a, которые использовали тот же чипсет, но были урезаны в других параметрах. С Pixel 6 и Pixel 6a разрыв между базовой и «а»-моделями ещё больше сократился, так как оба смартфона использовали тот же чипсет Tensor, а Pixel 7a в этом году также будет оснащён тензорным процессором G2, который был впервые представлен в серии Pixel 7.
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