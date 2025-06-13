Google отказалась от важнейшей технологии

Компания Google подтвердила, что собирается закрыть функцию Instant Apps для Android к концу 2025 года — причиной такого решения стала низкая популярность технологии. Приложения Instant Apps впервые представили в 2017 году — они позволяли разработчикам создавать облегчённые версии приложений, которые запускались мгновенно, то есть без необходимости полной установки приложения в память смартфона. Пользователь мог просто кликнуть по ссылке и сразу начать пользоваться приложением или даже пробной версией игры. Это упрощало доступ к контенту и открывало новые возможности для привлечения аудитории. Но, как оказалось, лишь теоретически — теперь технологию закрывают. Разработчики даже заметили предупреждение об этом в Android Studio.

«Поддержка Instant Apps будет прекращена в Google Play в декабре 2025 года. Публикация и все API Google Play Instant перестанут работать. Поддержка в Android Studio будет удалена в рамках Otter Feature Drop». Более того, вскоре эту информацию подтвердили в самой компании Google. «Использование и вовлечённость в Instant Apps были низкими, а разработчики сегодня предпочитают другие инструменты для продвижения приложений — например, рекомендации с помощью ИИ или одновременную установку нескольких приложений. Это решение позволит нам сосредоточиться на действительно эффективных инструментах и способствовать более глубокому взаимодействию пользователей с полноценными приложениями», — сообщили в компании.
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