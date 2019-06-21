Google перестанет выпускать планшеты

Google прекратит производство планшетов и сосредоточит свои усилия на традиционных ноутбуках, таких как Pixelbook. Компания также отменит два новых планшетных устройства, над которыми работала до этого объявления. Похоже, что поисковый гигант признал, что будет сложно конкурировать с Apple, Microsoft, Samsung и целым рядом других китайских опций в планшетном бизнесе.

Несмотря на то что Google отказывается от производства собственных планшетов, компания продолжит обеспечивать программной поддержкой устройства своих партнеров. Они, как и раньше, будут получать новые версии ОС и ежемесячные патчи безопасности.