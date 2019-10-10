Google планирует выпустить собственные часы

Google уже давно работает над аксессуаром для своего телефона. Предполагалось что SmartWatch, выйдет в прошлом году, но компания отказалась от релиза в последнюю минуту по неизвестным причинам.

Часы с круглым циферблатом, внутри которого находится большой круг. В одном из патентов говорится о камере, если Google встроит камеру под поверхность дисплея, и сможет обыграть пользовательский интерфейс часов, это будет заявка на успех.

Конкуренты не имеют в своем ассортименте умных часов со встроенной камерой, однако качество таких камер оставляет желать лучшего.

Часы будут поддерживать голосовое управление при помощи персонального помощника Google Assistant. Умные часы Google Pixel Watch будут представлены вместе с четвертым поколением смартфонов Google Pixel в октябре этого года.