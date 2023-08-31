Google по неосторожности показала дизайн Pixel 8 Pro

Серия смартфонов Pixel 8 должна дебютировать в октябре, так что у нас осталось немного больше месяца, прежде чем мы, наконец, увидим, над чем работала компания Google целый год. Но, конечно же, это не мешает множеству утечек, которые постоянно появлялись на просторах интернета за последние несколько месяцев. Более того, теперь в сети появилось якобы официальное изображение Pixel 8 Pro, которое компания планирует использовать в официальной рекламной кампании. На слитой фотографии действительно показан новый смартфон и он выполнен в цвете фарфора. Безусловно, на просторах интернета было предостаточно различной информации о том, как выглядит новый гаджет, но теперь у пользователей есть и официальная фотография, подтверждающая все слухи.

Фотография была замечена на странице подписок и услуг Google, но её там больше нет — буквально через полчаса после слива фотографию удалили, хотя интернет, конечно, помнит всё. Стоит отметить, что довольно легко спутать Pixel 8 Pro с более старой моделью, но новые смартфоны более закругленные по сравнению с предыдущими устройствами, и дизайн группы камер сильно отличается, хотя производитель не стал отказываться от фирменного расположения и визуального стиля. И учитывая, что в сети уже есть все характеристики этого устройства, а также дизайн и описание камер, можно смело предположить, что Pixel 8 Pro будет достаточно слабым обновлением. Владельцы предыдущего флагмана покупать этот гаджет точно не захотят.
Infinix Zero 30 5G сможет снимать видео в 4K при 60к/с…
В сети появился тизер смартфона Infinix Zero 30 5G, официальный релиз которого ожидается в конце этого ме…
Xiaomi Mix Fold 3 получит продвинутую камеру …
Известный правдивыми утечками по смартфонам Xiaomi инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями …
Honor 90 Lite получит 100-Мп камеру …
Французское подразделение Honor рассекретило дизайн и параметры смартфона Honor 90 Lite, официальный рел…
Стала известна европейская цена Motorola Razr 40 …
Компания Motorola объявила европейскую цену складного смартфона Motorola Razr 40, который был представлен…
Samsung Galaxy Z Flip5 не получил поддержку DeX…
Недавно в сети появились слухи, что Samsung Galaxy Z Flip5 станет первым смартфоном в линейке с поддержко…
Infinix Note 30 VIP оценен в 30 тысяч рублей …
Китайская компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Note 30 VIP, который оценен в 30 и 33…
Представлен смартфон Infinix Hot 30 5G…
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Hot 30 5G, которая оценена на дебютном индийско…
Новые флагманы Oppo, OnePlus и Realme получат 24 ГБ ОЗУ…
Вчера авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что топовая версия смартфона OnePlus Ace 2 Pr…
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor