Google по неосторожности показала дизайн Pixel 8 Pro

Серия смартфонов Pixel 8 должна дебютировать в октябре, так что у нас осталось немного больше месяца, прежде чем мы, наконец, увидим, над чем работала компания Google целый год. Но, конечно же, это не мешает множеству утечек, которые постоянно появлялись на просторах интернета за последние несколько месяцев. Более того, теперь в сети появилось якобы официальное изображение Pixel 8 Pro, которое компания планирует использовать в официальной рекламной кампании. На слитой фотографии действительно показан новый смартфон и он выполнен в цвете фарфора. Безусловно, на просторах интернета было предостаточно различной информации о том, как выглядит новый гаджет, но теперь у пользователей есть и официальная фотография, подтверждающая все слухи.

Фотография была замечена на странице подписок и услуг Google, но её там больше нет — буквально через полчаса после слива фотографию удалили, хотя интернет, конечно, помнит всё. Стоит отметить, что довольно легко спутать Pixel 8 Pro с более старой моделью, но новые смартфоны более закругленные по сравнению с предыдущими устройствами, и дизайн группы камер сильно отличается, хотя производитель не стал отказываться от фирменного расположения и визуального стиля. И учитывая, что в сети уже есть все характеристики этого устройства, а также дизайн и описание камер, можно смело предположить, что Pixel 8 Pro будет достаточно слабым обновлением. Владельцы предыдущего флагмана покупать этот гаджет точно не захотят.