Google подарит умные часы за предзаказ Pixel Fold

Появилась весьма интересная информация о грядущем складном смартфоне компании Google. На основании внутреннего документа, опубликованного изданием CNBC, Google планирует предложить бесплатно умные часы Pixel Watch тем, кто сделает предварительный заказ на складной телефон нового поколения компании. Кроме того, Google также предложит программу обмена для Android и iPhone, поэтому, если вы хотите сделать переход со своего старого смартфона на новый, производитель предоставит и эту возможность. Внутренний документ также раскрывает некоторые другие детали новинки, о которых ранее информации не поступало. Во-первых, Pixel Fold будет запущен в июне, хотя ранее инсайдеры не были уверены в точной дате релиза.

Во-вторых, новое устройство оборудуют новым шарниром, который будет обладать повышенной прочностью — наивысшей из всех, которые сейчас представлены на рынке. Смартфон даже будет иметь защиту от воды, что делает смартфон во многом уникальным, потому что у конкурентов защита от влаги не представлена вовсе. Впрочем, за это придётся немало заплатить, что вполне ожидаемо для первого складного смартфона компании. Основываясь на предыдущих утечках, устройство будет стоить примерно 1800 долларов, что сравнимо со смартфонами компании Samsung на текущий момент. И хотя сейчас Pixel Fold выглядит превосходным предложением, мы всё ещё не знаем о его технических характеристик — для многих пользователей это будет решающим фактором.