Google покупает компанию Fitbit за 2,1 миллиарда долларов

Fitbit был основан в 2007 году с целью "сделать всех в мире более здоровыми", в 2018 году компания продала 13,9 миллиона устройств Fitbit , и в настоящее время ее доля на рынке умных часов составляет чуть менее 10%.

Этот шаг направлен на то, чтобы помочь оживить свою операционную систему SmartWatch на базе Android - «Wear OS». Компания пыталась отобрать любую долю рынка у Apple и Samsung, которые занимают 46,4% и 15,9% рынка, но все безрезультатно. Поэтому Google решили, что лучший путь вперед - это выйти на рынок.

Ожидается, что сделка будет завершена в 2020 году.