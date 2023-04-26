Google позволит отключить веб-камеру в ChromeOS

Google добавляет новые переключатели доступа к камере и микрофону в настройки ChromeOS, которые могут мгновенно заблокировать доступ для всех приложений и сайтов. Новые системные настройки конфиденциальности отключают доступ камеры и микрофона для остальных функций компьютера и являются программной заменой аппаратной кнопки выключения камеры и микрофона, которые можно найти на различных ноутбуках. Но вместо добавления аппаратных переключателей, которые отключают питание камеры, как на Chromebook от Framework или даже простого пластикового переключателя, который закрывает объектив, производители Chromebook могут упростить дизайн ноутбука и использовать встроенное решение в ChromeOS. Впрочем, ничто не является более безопасным, чем полное отключение питания камеры и микрофона, но в ноутбуках такое реализовать достаточно сложно.

Переключатели камеры и микрофона в ChromeOS появятся в ближайшем будущем обновлении программного обеспечения в этом году — об этом официально сообщили в компании Google. Когда обновление будет выпущено, пользователи Chromebook получат доступ к новому разделу, называемому «Настройки конфиденциальности». Google также расширяет функции безопасности для предприятий и бизнеса, включая новые функции управления идентификацией и данными, которые помогают IT-отделам управлять входами пользователей и предотвращать передачу конфиденциальной информации за пределы организаций. Но обычным пользователям это не нужно.
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