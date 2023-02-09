Google представила Android 14

Большинство пользователей, которые предпочитают недорогие китайские смартфоны, до сих пор не получили обновление до операционной системы Android 12, не говоря уже про Android 13. Это связано в первую очередь с тем, что производителю нет смысла заниматься апдейтом старых устройств — они уже проданы и от того, что компания выпустит апдейт до новой версии операционной системы, пользователи не станут активнее покупать новые гаджеты. Вероятно, даже наоборот — чем реже выходят апдейты операционной системы, тем выше шанс, что производитель будет продавать больше новых гаджетов. Но, тем не менее, сегодня компания Google официально анонсировала выход операционной системы нового поколения, правда пока что только в режиме бета-теста и только для своих гаджетов.

Речь идёт об операционной системе Android 14 Developer Preview, которая только что была официально анонсировала производителем. Пока что говорить о преимуществах и недостатках новой системы проблематично, потому что она работает только на смартфонах компании Google, да и это ранняя версия, в которой нет никаких особенно новых функций. Придётся подождать, пока производитель реализует необходимые функции и только после этого можно будет говорить более предметно. Другое дело, что если у вас есть такая возможность, то стоит установить Android 14 Developer Preview — в будущем она будет обновляться, предоставляя потенциальным покупателям больше новых интересных фишек и возможностей.
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