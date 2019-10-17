Google представила аналог MacBook Air стоимостью от $649

2019-10-17, Автор - Anna; Продукт - Google Pixelbook Go; [77]
На ежегодной презентации новых устройств Google объявил о преемнике Pixelbook, и он называется PixelBook Go.

Он получил 13,3-дюймовый сенсорный экран, Chrome OS и выполнен в традиционном дизайне раскладушки. Но отличие от предыдущей модели, экран устройства нельзя развернуть на 180 градусов. Ноутбук оснащен веб-камерой с разрешением 2 Мп Duo Cam, способной записывать видео в разрешении Full HD с частотой 60 fps.

Pixelbook Go будет доступен с процессорами Intel Core m3, Core i5 и Core i7, 8 ГБ/16 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ SSD. Также есть два динамика и два микрофона с шумоподавлением, а заявленное время работы до 12 часов. Pixelbook Go в черном цвете уже доступен для по цене от $ 649. Также будет модель в розовом исполнении Not Pink, которая появится чуть позже.

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