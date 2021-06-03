Google представила доступные наушники Pixel Buds A

Спустя месяц после того, как Google случайно анонсировал Pixel Buds A в Twitter, компания наконец-то представила свои новые наушники TWS-формата официально. Новые наушники предлагают возможности Pixel Buds примерно за половину цены, точно так же, как линейка телефонов Pixel A предлагает возможности смартфонов Pixel по более доступной цене. При цене в 99 долларов, что почти вдвое меньше, чем у обычных Pixel Buds за 199 долларов, Pixel Buds A во многом напоминают своего более дорогого собрата, за исключением цветов. Новинка будет продаваться исключительно в двух цветах — чисто белый и темно-оливковый с глянцевой поверхностью. Представители компании заявили, что данные наушники удобны и рассчитаны на то, чтобы оставаться в них даже во время тренировки или сна.

Они имеют конструкцию, прилегающую к уху, и стабилизирующую дугу, чтобы удерживать их в ушном канале даже при активном использовании. Также Pixel Buds A имеют адаптивный звук и автоматически регулируют громкость в соответствии с вашим окружением — это интересная функция, которой нет у большинства продуктов на рынке. Управление осуществляется касанием по корпусу гаджета, поэтому вы можете отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки, просто прикасаясь к внешней чаше устройства. Вам не нужно нажимать на что-либо, чтобы вызвать Google Ассистента, просто скажите «Окей, Google» и вы сможете задать вопрос, получить перевод или прочитать уведомления. При этом время автономной работы гаджета составляет 5 часов (2,5 часа для звонков), а с зарядным чехлом — до 24 часов.
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