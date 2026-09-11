Google представила технологию ADB Wi-Fi 2.0

Если вы занимаетесь разработкой мобильных приложений, то наверняка знакомы с ADB — Android Debug Bridge. Однако этот инструмент полезен не только разработчикам. Обычные пользователи тоже нашли ему применение — например, с помощью ADB можно выполнять действия, недоступные через стандартный интерфейс Android, отключать определённые приложения, запускать Scrcpy или передавать большие объёмы данных вместо использования MTP. Теперь Google представила Android Debug Bridge Wi-Fi 2.0. Новая версия перерабатывает три ключевых компонента системы, благодаря чему беспроводное подключение ADB должно стать быстрее и надёжнее.

Первое изменение касается ADB-сервера. В старой версии соединение с ADB могло разрываться при изменении сетевой конфигурации или выключении устройства. Google заменила старый стек mDNS, что должно повысить стабильность соединения. Второе нововведение связано с ADB Daemon. Раньше mDNS иногда приводил к разрыву соединения между компьютером и Android-устройством. Теперь система автоматически отключает соединение, если компьютер и устройство находятся в недоверенной сети, и повторно активирует его после возвращения в доверенную сеть. Наконец, Android Studio получила более удобное обнаружение устройств. После включения беспроводной отладки смартфон или другое Android-устройство должно автоматически появиться в Device Manager. По данным Google, благодаря всем этим изменениям ADB Wi-Fi 2.0 обеспечивает на 66% более высокую скорость подключения.