Google представила технологию ADB Wi-Fi 2.0

Первое изменение касается ADB-сервера. В старой версии соединение с ADB могло разрываться при изменении сетевой конфигурации или выключении устройства. Google заменила старый стек mDNS, что должно повысить стабильность соединения. Второе нововведение связано с ADB Daemon. Раньше mDNS иногда приводил к разрыву соединения между компьютером и Android-устройством. Теперь система автоматически отключает соединение, если компьютер и устройство находятся в недоверенной сети, и повторно активирует его после возвращения в доверенную сеть. Наконец, Android Studio получила более удобное обнаружение устройств. После включения беспроводной отладки смартфон или другое Android-устройство должно автоматически появиться в Device Manager. По данным Google, благодаря всем этим изменениям ADB Wi-Fi 2.0 обеспечивает на 66% более высокую скорость подключения.