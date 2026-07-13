Samsung упростила систему камер в Galaxy S27 Pro

Поклонникам Samsung, которые надеялись увидеть в Galaxy S27 Pro компактную версию Ultra, возможно, стоит немного снизить ожидания. Согласно новому отчёту, компания пересмотрела возможности камеры Pro-модели, чтобы сделать различия между смартфонами серии Galaxy S27 более заметными. По данным инсайдеров, Samsung изменила конфигурацию камер Galaxy S27 Pro — вместо почти идентичного с Ultra-версией набора камер Pro-модель теперь будет занимать промежуточное положение. То есть смартфон окажется заметно лучше базового Galaxy S27, но не станет полноценным камерофоном уровня Ultra. По текущим данным, Galaxy S27 Pro получит лишь часть компонентов от Ultra, а остальные характеристики будут ближе к обычным моделям S27 и S27+.

При этом другие утечки указывают на серьёзные улучшения камер во всей линейке. Ожидается, что Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra впервые за несколько лет получат фронтальную камеру на 16 Мп вместо устаревшего сенсора на 12 Мп. Основная камера обоих устройств, по слухам, останется 200-мегапиксельной. Однако телеобъективы будут заметно различаться. Сообщается, что Samsung может отказаться от отдельного 3-кратного телеобъектива в Galaxy S27 Ultra, заменив его сочетанием цифрового зума и алгоритмов искусственного интеллекта для диапазона от 1-кратного до примерно 5-кратного увеличения. После этого будет использоваться перископический телеобъектив. При этом информация о стоимости до сих пор отсутствует, к сожалению.