Опубликованы примеры фото на Xiaomi 18 Pro Max

Компания Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro Max. Снимки сделаны на модули с эквивалентным фокусным расстоянием от 23 до 75 мм. Также производитель подтвердил наличие двух 200-Мп датчиков изображения: основного и перископического. Первый оснастят датчиком оптического размера 1/1,28 дюйма, а второй на сенсоре оптического формата 1/1,56 дюйма. Также смартфоны получит 2-нанометровую флагманскую однокристальную систему, экран SuperPixel нового поколения с режимом Smart Privacy Screen и батарею ёмкостью 8500 мАч.