Смартфон Huawei Pura X View хорошо продается на старте

Компания Huawei отчиталась о первых успехах широкоформатного смартфона Pura X View. Утверждается, что в первый день продаж было реализовано более 180 тысяч экземпляров. Напомним, что складные модели Pura X и Max за все время продаж разошлись в количестве почти 3 миллионов штук.

Напомним, что оцененный от 895 долларов Pura X View оснастили 6,39-дюймовым OLED-экраном с соотношением сторон 16:9,5, разрешением 2232:1320 точек, частотой обновления 120 Гц, толщиной рамок 1,05 мм и пиковой яркостью 6500 нит, батареей ёмкостью 7000 мАч, корпусом толщиной 6,68 мм и массой 201 грамм, предустановленной операционной системой HarmonyOS 7, адаптированной к широкому экрану, однокристальной системой Kirin 9030S, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (перископный телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом) и 8 Мп (сверхширик), а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.
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