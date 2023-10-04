Google представила умные часы Pixel Watch 2

Датчик, в сочетании с пульсом и температурой кожи, может определять уровень стресса в течение дня. Приложение для здоровья будет уведомлять пользователя через подсказки и уведомления, чтобы он мог успокоиться или выполнить дыхательные упражнения. Кроме того, гаджет теперь работает на чипе Snapdragon W5, что обеспечивает повышенную производительность по сравнению с оригинальной моделью. Новый процессор также может способствовать увеличению срока службы аккумулятора, который, по словам Google, теперь составляет 24 часа с включенным режимом Always-On Display. Но стоят часы 349 долларов, так что назвать их особо доступными язык не поворачивается — всё же часы компании Apple стоят не сильно дороже, а дают примерно тот же набор функций.