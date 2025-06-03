Google представит Pixel 10 13 августа

Компания Google, по информации инсайдеров, представит серию смартфонов Pixel 10 на мероприятии Made by Google уже 13 августа, а в продаже смартфоны появятся уже через неделю — 20 августа. Стоит сказать, что в этом году ожидается выпуск сразу четырёх моделей Pixel 10 — базовой версии, Pro, Pro XL и Pro Fold. На том же событии, вероятно, покажут и Pixel Watch 4. О серии Pixel 10 уже появилось достаточно подробностей — базовая модель, как и старшие, получит тройную камеру — с интеграцией телеобъектива, но с некоторыми компромиссами по качеству съёмки. Модели Pro, включая Fold, в плане камер и дизайна сильно не изменятся по сравнению с прошлым годом. Главным нововведением станет обновлённый процессор Tensor G5 с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта — именно на этом Google сделает упор, чтобы подтолкнуть фанатов к апгрейду.

Что касается Pixel Watch 4, инсайдеры уверенно говорят, что часы станут толще предыдущей модели, что, вероятно, связано с увеличенной батареей. Также Google, судя по всему, доработала технологию зарядки и добавила несколько новых загадочных кнопок. Ожидается дебют голосового помощника Gemini AI на умных часах, плюс все новые устройства Pixel получат обновлённый фирменный дизайн Material 3 Expressive. Стоит отметить, что в прошлом году Pixel 9 анонсировали тоже 13 августа, однако продажи стартовали позже, а модель 9 Pro Fold вышла почти через месяц после презентации. Возможно, в этом году ситуация будет иная.
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