Google представит Pixel Fold уже 10 мая

Многие пользователи задаются вопросом о том, когда же мы, наконец, увидим первый складной смартфон от Google? Наиболее вероятным сроком презентации является 10 мая, тогда как запуск в продажу состоится примерно в июне текущего года, если ничего не изменится. Издание CNBC со ссылкой на свои источники сообщает, что западные журналисты получили внутренние маркетинговые материалы компании, показывающие, что Google представит долгожданный смартфон на конференции Google I/O. Впрочем, стоит сказать, что ничего удивительного в этой информации на самом нет, так как информация, которая попала в CNBC, лишь подтверждает то, что уже сообщали крупные инсайдеры на протяжении последних нескольких месяцев.

Соответственно, мы можем ожидать смартфон с диагональю 5,8 дюйма, который раскладывается в планшет с диагональю 7,6 дюйма и работает на процессоре Tensor G2 от Google. Стоимость нового устройства стартует с отметки в 1700 долларов за базовую версию, что делает его прямым конкурентом Samsung Galaxy Z Fold 4 со стоимостью 1800 долларов. Однако, по словам CNBC, новый смартфон может отличаться по одному важному параметру — Pixel Fold будет иметь большую батарею, которая, по словам Google, продержится до 24 часов в режиме звонка или до 72 часов в режиме низкого энергопотребления. Кроме того, смартфон, по сообщению СNBC, будет весить чуть больше своего ближайшего конкурента — вероятно, это связано с желанием сделать шарнир более прочным и надёжным.
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