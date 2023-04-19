Google представит Pixel Fold уже 10 мая

Соответственно, мы можем ожидать смартфон с диагональю 5,8 дюйма, который раскладывается в планшет с диагональю 7,6 дюйма и работает на процессоре Tensor G2 от Google. Стоимость нового устройства стартует с отметки в 1700 долларов за базовую версию, что делает его прямым конкурентом Samsung Galaxy Z Fold 4 со стоимостью 1800 долларов. Однако, по словам CNBC, новый смартфон может отличаться по одному важному параметру — Pixel Fold будет иметь большую батарею, которая, по словам Google, продержится до 24 часов в режиме звонка или до 72 часов в режиме низкого энергопотребления. Кроме того, смартфон, по сообщению СNBC, будет весить чуть больше своего ближайшего конкурента — вероятно, это связано с желанием сделать шарнир более прочным и надёжным.