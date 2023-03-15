Google представит Pixel Fold уже этим летом

На текущий момент у всех крупных производителей смартфонов имеются свои складные модели, которые пользуются приличным спросом у потенциальных покупателей. Это связано в первую очередь с тем, что пользователи устали от стандартных смартфонов и им хочется получить более продвинутый гаджет с функциями, которые нельзя реализовать на обычном классическом смартфоне. Например, речь идёт о возможности носить в кармане достаточно компактное устройство, которое при необходимости можно раскрыть для получения необходимой большой диагонали. Это удобно, если вы хотите носить устройство при себе, при этом просматривая фильмы или какие-то видеоролики на большой диагонали, не имея при себе планшет. И сегодня инсайдеры сообщили, что уже в июне 2023 года компания Google также представит свой складной смартфон, о котором так долго говорили на просторах интернета.

Стоит сразу отметить, что никаких точных данных о смартфоне на просторах интернета нет, так что инсайдеры могут говорить лишь о том, что Google действительно работает в этом направлении. Вероятно, если смартфон представят уже этим летом, то у разработчиков уже имеется операционная система, которая адаптирована под складной дисплей и все преимущества этого формата устройства. При этом нужно понимать, что стоимость подобного смартфона будет достаточно высокая, и надеяться на доступный гаджет от компании Google в данном направлении просто не стоит, так как это технически невозможно реализовать.
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