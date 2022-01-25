Google представит Pixel Watch 26 мая

Уже довольно давно ходят слухи, что Google усердно трудится над своими собственными умными часами. В прошлом месяце ходили слухи, что часы под брендом Google могут появиться где-то в 2022 году, и теперь у нас есть более четкое представление о том, когда они могут дебютировать. Известный инсайдер по имени Джон Проссер сказал, что в настоящее время часы должны прибыть 26 мая, отметив, что это «первый раз, когда мы видели установленную дату на устройстве за кулисами». Хотя на первый взгляд это кажется странной конкретной датой для чего-то такого далекого, время совпадает с конференцией разработчиков Google I/O, которая обычно проходит в мае. Как и в случае с большинством смарт-часов в экосистеме Android, ожидается, что смарт-часы будут иметь круглую лицевую панель, хотя и без физической рамки.

Скорее всего, гаджет будет иметь датчик сердечного ритма и другие функции, заимствованные у Fitbit, который Google купила в прошлом году. Устройство может продемонстрировать возможности Wear OS и позиционироваться как конкурент Apple Watch. Дата релиза, конечно, не высечена на камне. Более того, стоит напомнить, что до сих пор не указано и название устройства, несмотря на предположения, что оно будет называться Pixel Watch. Тем не менее, энтузиастам Android и Pixel есть на что обратить внимание. Другие слухи предполагают, что в мае появится смартфон Pixel 6a. Ожидается, что он будет использовать тот же набор микросхем Tensor, что и Pixel 6, хотя Google может отказаться от разъема для наушников в бюджетной модели.