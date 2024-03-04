Google представит Pixel Watch 3 с двумя размерами

Обычно умные часы выпускаются в двух размерах, чтобы предоставить пользователям с разными размерами рук и запястий подобрать наиболее подходящий вариант. Однако у умных часов от Google, по крайней мере до сих пор, возможности выбирать размер не было — компания выпускала лишь одну модель, не предоставляя возможности кастомизации в целом. Оригинальные Pixel Watch от 2022 года и новые Pixel Watch 2, выпущенные в прошлом году, поставляются только в одном размере — 41 мм. Но, если верить информации западных инсайдеров, в третьем поколении умных часов компания Google предоставит возможность выбирать размер устройства, чего многие пользователи ждали очень уж долго. Предположительно, часы Pixel Watch 3, которые, скорее всего, появятся в октябре, будут доступны в размерах 41 и 45 мм.

Специалисты уверены, что этот шаг позволит компании Google удовлетворить тех пользователей, для которых единственный предлагаемый размер в 41 мм до сих пор казался слишком маленьким — в частности, мужчинам с большими руками такой формат умных часов не очень подходил. Кроме того, что не менее интересно, западные инсайдеры также сообщают, что компания Google уже работает над новыми умными наушниками Pixel Buds Pro 2. К сожалению, пока что никаких деталей данной разработки нет, потому что устройство, возможно, находится на ранней стадии проектирования, плюс стоит понимать, что наушники компании Google не настолько интересны, чтобы инсайдеры занимались поиском ценных сливов.
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