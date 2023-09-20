Google прекратила поддержку Pixel 4a

Вчера Google выпустила сентябрьское обновление безопасности для всех поддерживаемых устройств линейки Pixel, и, что достаточно интересно, смартфон Pixel 4a отсутствовал в списке смартфонов, получивших это обновление. Вскоре появилось официальное подтверждение, что поддержка программного обеспечения для устройства 2020 года наконец завершилась, и последнее обновление было выпущено в августе 2023 года. Pixel 4a был выпущен в августе 2020 года, что означает, что устройству чуть больше трёх лет. Устройство оказалось не таким впечатляющим, как надеялись многие фанаты, так как оно представляло собой всего лишь небольшое обновление по сравнению с Pixel 3a. Кроме того, смартфон был запущен всего за несколько недель перед выпуском Pixel 5, который оказался куда более привлекательным для потенциальных покупателей.

Кроме того, недавно при выпуске предварительной версии Android 14 этот смартфон не был включён в список поддерживаемых устройств — это значит, что Google не планировала продолжать поддержку программного обеспечения для этого гаджета в будущем. И это огромная беда для многих пользователей, потому что устройство продавалось за весьма разумные деньги, оно пользовалось популярностью у тех, кто не гоняется за топовыми флагманами. А эти люди обычно не меняют смартфоны так уж части и для них отказ от обновлений является причиной выбросить смартфон и купить новый гаджет. Хотя, конечно, никто не мешает пользоваться смартфоном и дальше.