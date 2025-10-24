Google признала проблемы с Tensor G5

Процессор Google Tensor G5 оснащён графическим модулем Imagination IMG DXT-48-1536, однако, как отмечают пользователи и специалисты, этот графический блок стал причиной серьёзных проблем с перегревом и троттлингом. Теперь, судя по всему, сама Google фактически признала наличие проблемы, заявив, что намерена улучшить качество драйверов с помощью ежемесячных и квартальных обновлений системы. Чтобы понять, насколько слабой оказалась производительность GPU от Imagination, достаточно взглянуть на результаты тестов. Согласно данным NanoReview, графический модуль IMG DXT-48-1536 в Tensor G5 набирает лишь около 40 процентов от результата, показанного ARM Mali-G1 Ultra MC12 в процессоре MediaTek Dimensity 9500 по тесту AnTuTu 10 GPU.

И в Google планируют эту ситуацию исправить: «Мы продолжаем улучшать качество драйверов в рамках ежемесячных и квартальных системных обновлений. Например, сентябрьский и октябрьский патчи уже включали улучшения драйверов. В будущих релизах мы планируем внедрять дальнейшие обновления GPU-драйверов». Интересно, что Google использует крайне осторожные формулировки — и на то есть причина. Несмотря на тесное сотрудничество с Imagination при создании GPU IMG DXT-48-1536, полные права на драйверы серии DXT остаются у британской компании. Это означает, что Google может оптимизировать лишь отдельные аспекты, связанные с нагрузкой на искусственный интеллект или управлением энергопотреблением.
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
