Google разрабатывает собственный серверный процессор

На текущий момент все крупные производители смартфонов выпускают свои собственные процессоры или хотя бы работают в этом направлении — у Apple получается просто отлично, Samsung старается вернуться на рынок со своим новым решением, у Google есть свой собственный чип для смартфонов. Но оказалось, что в Google работают и в другом направлении — компания планирует в ближайшем будущем создать свои собственные серверные процессоры, чтобы иметь возможность реализовать достаточно выгодную затею по переходу на собственное производство. Это важно по той причине, что компания сможет отказаться от решений сторонних производителей и вполне спокойно работать на личных мощностях, экономя и на производстве, и на оптимизации, и на марже с продажи чипов.

При этом пока что инсайдеры не могут точно сказать будет ли производитель продавать собственные чипы или всё же производитель желает сделать акцент на эксклюзивной разработке. В этом случае пользователи ничего не получат от разработки нового чипа, потому что на конкуренции это никак не скажется, но сам поисковой гигант получит прирост производительности, которого не было уже достаточно давно. Будем ждать новостей по этому вопросу, потому что сейчас в техническом плане о собственных серверных чипах компании информации нет и сказать хотя бы примерно какими они будут и когда поступят в продажу никто не может. Вероятно, компания находится на очень ранней стадии разработки и пока что не готова делиться деталями.
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