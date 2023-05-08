Google скоро анонсирует Pixel Watch 2

Хотя многие крупные производители работают на рынке умных часов, стоит понимать, что 94% от всей прибыли на данном рынке в прошлом году заработала компания Apple. Это удивительно. потому что конкурентов на самом деле представлено немало, все они достаточно хороши собой и неплохо справляются с поставленными задачами, но, например, у компании Google своих действительно качественных часов пока что нет. Она представила некоторое время назад собственные умные часы, но они оказались ужасными и продаются очень плохо. Впрочем, компания приняла решение это тоже исправить. На основании информации, полученной от анонимного независимого источника, компания Google собирается выпустить Pixel Watch 2 уже в самое ближайшее время. Данные умные часы компания представит вместе со смартфоном Pixel 8, который должны показать в ближайшем будущем, так что это будет не основной гаджет на презентации компании, но один из важнейших.

Стоит отметить, что ранее в этом году мы сообщали, что предзаказы на Google Pixel Fold будут включать в себя подарок в виде Pixel Watch — инсайдеры заявляют, что производитель ещё не отказался от этой идеи. Так зачем выпускать Pixel Watch 2, если вы собираетесь дарить старую модель? Основываясь на прошлых тенденциях, Google имеет привычку анонсировать свои устройства на конференции I/O и выпускать их позднее в том же году — основные устройства серии Pixel анонсируются на этом мероприятии и обычно выходят в октябре. Соответственно, компания сможет реализовать запасы старых часов перед релизом новых.