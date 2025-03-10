Google сломала вибрацию в Pixel 8 Pro

После мартовского обновления 2025 года в устройствах Google Pixel произошли странные изменения в вибрации уведомлений и звонков. На Reddit в сообществе Google Pixel появилось множество жалоб — один из пользователей описал новую вибрацию менее отзывчивой и яркой по сравнению с предыдущей версией. И это уже не первый раз, когда Google вмешивается в тактильную отдачу на Pixel. В 2022 году обновление ослабило вибрацию уведомлений на Pixel 6, но спустя два месяца проблему исправили. Сотрудники западных информационных изданий также заметили изменения — например, на Google Pixel 8 Pro. Пока неясно, является ли это багом или осознанным решением Google, но впечатления пользователей в основном негативные. Согласно 9to5Google, изменения также коснулись Pixel 7 и 7 Pro, но Pixel 9 от них не пострадал.

При этом пользователи отмечают, что вибрация от текстовых сообщений стала сильнее, если смартфон лежит на столе. Однако тактильный отклик при наборе текста ощущается слабее, а при выделении текста напоминает щелчок резинки. Пока неизвестно, связано ли изменение с последним обновлением Android или с выпуском Feature Drop. Журналисты уже обратились в Google за разъяснениями, но производитель пока что ничего не сказал. Вероятно, это всё же баг прошивки, потому что если бы данное действие было преднамеренным, то компания сразу бы ответила на запрос и рассказала о причинах изменений в работе вибрации. С другой стороны, это не такая уж и большая проблема.