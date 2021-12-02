Google создаёт умные часы Pixel Watch

Google наконец-то создает собственные умные часы, запуск которых запланирован на 2022 год, согласно источнику, знакомому с этим вопросом, и новому отчету Insider. В то время как Google в течение многих лет создавал свои собственные смартфоны под линейкой Pixel (которая с тех пор распространилась на другие аксессуары, такие как беспроводные наушники), компания никогда не разрабатывала свои собственные умные часы, несмотря на то, что у Google с тех пор есть сопутствующая носимая платформа для Android.

Теперь же появилась информация о том, что над часами работает группа Google Pixel, занимающаяся аппаратным обеспечением, отдельно от Fitbit, которую Google купила в начале этого года за 2,1 миллиарда долларов. Согласно отчету Insider, новые грядущие часы Google — пока неясно, будет ли Google на самом деле называть их «Pixel Watch» — будут выполнять во многом ту же роль, что и телефоны Pixel для Android: пример как для потребителей, так и для партнеров по оборудованию о том, на что действительно способно программное обеспечение Google при наличии подходящего оборудования. Ожидается, что устройство будет стоить больше, чем Fitbit, и будет напрямую конкурировать с Apple Watch, согласно источнику The Verge. Часы будут иметь базовые функции отслеживания фитнеса, включая подсчет шагов и монитор сердечного ритма, при этом, как сообщается, Google также работает над дебютом интеграции Fitbit в Wear OS (под кодовым названием «Nightlight») с новыми часами, когда они будут запущены.
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