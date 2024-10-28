Google создаст собственный чип для новых Pixel Watch

По информации, опубликованной изданием Android Authority, новый процессор Tensor, созданный для носимой электроники компании Google, в 2026 году будет иметь конфигурацию ядер с использованием Arm Cortex A78 и двух Arm Cortex A55. Эти ядра на текущий момент уже считаются устаревшими, но для носимых устройств это вполне привычный выбор, потому что там не нужна такая уж безумная производительность на самом деле. Более того, в данном направлении на самом деле основной акцент обычно делается на энергоэффективности и автономности работы устройства, а производительность отходит на второй план. Кроме того, стоит напомнить, что ранее умные часы на базе Android сильно зависели от чипов Qualcomm, но Qualcomm не торопилась выпускать процессоры, которые могли бы конкурировать с лидерами данного рынка, так что многие производители решили искать решения в ассортименте конкурентов.

Например, топовые модели Snapdragon Wear 2100, 3100 и 4100 оставляли желать лучшего, а ведь это флагманы от Qualcomm. Только после того, как Google и Samsung объединились для создания Wear OS 3 в 2021 году, Qualcomm стала более активно реагировать на требования рынка и работать над более продвинутыми решениями. И на фоне этого есть предположения, что новый чип для умных часов компании Google будет использовать ядра компании Arm, но сам он будет разработан уже не Qualcomm, а самой компанией Google. Это позволит производителю снизить зависимость от других компаний на рынке.