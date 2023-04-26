Google существенно прокачает камеру Pixel 8 Pro

Примерно через две недели состоится официальный анонс смартфона Pixel 8 Pro, и, что весьма неудивительно, задолго до официальной презентации мы слышали много интересного о предстоящем смартфоне. Вариант Pro станет очевидным выбором для всех, кто ищет лучшее аппаратное и программное обеспечение, но при этом по какой-то причине его не устраивают решения Samsung или Apple. При этом стоит отметить, что, к счастью, Google не делает существенных отличий в аппаратной части между базовым и Pro-вариантами, так что здесь нечего беспокоиться, если вы планируете приобрести базовую модель — она не будет отставшей на фоне Pro. Однако последний слух гласит, что вариант Pro может иметь лучшую камеру, что следует иметь в виду при выборе будущего гаджета.

Исходя из полученной информации от инсайдеров, компания Google решила использовать датчик Samsung GN2 для предстоящего Pixel 8 Pro. Датчик имеет размер 1/1.2" и максимальное разрешение 50 мегапикселей, что довольно неплохо на фоне характеристик предыдущих смартфонов компании. К счастью, Google не будет использовать датчик GN3, который не так хорош для флагмана. Использование GN2 для Pixel 8 Pro имеет смысл, так как он больше, чем у большинства других камер флагманских смартфонов. Например, у iPhone 14 Pro размер датчика 1/1.28", а у Galaxy S23 Ultra размер датчика 1/3", что делает GN2 отличным выбором на фоне конкурентов. Это означает, что Pixel 8 Pro может предложить лучшую камеру, чем iPhone 14 Pro и Galaxy S23 Ultra, ведь больший датчик означает, что камера сможет использовать больше света в фотографиях, что в конечном итоге приведет к лучшему качеству.
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